Rocha pode ser candidato a deputado federal com Mara disputando cargo majoritário

- Publicidade-

O vice-governador Wherles Rocha ainda sem um futuro político definido, em entrevista à na noite de segunda-feira, falou da possibilidade de lançar seu nome a uma vaga na Câmara Federal..

Ja a atual deputada federal que está de mudança para o PL, afirmou que poderá disputar um cargo majoritário, seja de senadora ou governadora. O vice governador faz oposição ao próprio governo que compõe diz que está pronto para servir ao Acre.

“São muitas as possibilidades que poderão acontecer acontecer e mesmo não estando filiado ao PL eu quero ajudar”, diz. A entrevista com durante inauguração da nova sede do PL e posse da nova diretoria.