Rocha garante permanência no PSL mas não devee ser candidato em 2022

Nesta sexta-feira, 24, o vice-governador Major Rocha do PSL disse que vai ficar no partido mesmo com os rumores de que deixaria a sigla para migrar ao PL, destino da sua irmã, a deputada federal Mara Rocha.

O PSL, recentemente, firmou apioo em Brasília para ficar na base do governo de Gladson Cameli nas eleições do ano que vem.

Após o fiasco de 2020, Rocha pensa se será ou não candidato a cargo eletivo “Estou estudando se disputo as eleições. Mas não saio do PSL”, comentou.