Robson Conceição perde título mundial de boxe e amarga primeira derrota da carreira

O baiano Robson Conceição perdeu a disputa do título mundial de boxe na madrugada deste sábado (11) diante do mexicano Oscar Valdez. A vitória do oponente foi conquistada por pontos, após 12 rounds. Trata-se do primeiro revés da carreira do pugilista brasileiro.

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, Robson começou melhor o duelo. No decorrer da luta, porém, cansou e caiu de rendimento. Não demoraria então para ele ser superado pelo volume de ataque do adversário que, mesmo sangrando, manteve a ofensiva, de acordo com informações da Gazeta Esportiva.

Diante do resultado, aos 32 anos, Robson Conceição agora possui 16 vitórias e uma derrota em sua carreira. Oscar Valdez, por sua vez, permanece invicto, com 30 vitórias.