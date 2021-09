RJ: Policial é afastado por fotos de mulher nua em viatura e delegacia

- Publicidade-

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou nesta quarta-feira (29) que já identificou o policial responsável por fotografar uma mulher nua enquanto ela deixava uma viatura da Polícia Civil e quando subia uma escada no interior da 129ª DP, em Iguaba Grande (RJ).

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a mulher totalmente despida saindo de um carro de polícia estacionado na porta da delegacia e, depois, subindo uma escada dentro do DP.

Conforme a Polícia Civil, o policial “será afastado das suas funções”. O caso está sendo investigado pela Corregedoria Geral. A data em que as imagens foram feitas não foi divulgada. As autoridades também não informaram as circunstâncias em que a mulher foi fotografada e filmada.