Rio Branco suspende vacinação contra a Covid nas Uraps e imunização é feita na Biblioteca Pública nesta terça (7)

O ‘Mutirão da Independência’ vai ocorrer das 9h às 17h para imunizar a população com a aplicação da primeira e segunda dose de vacinas contra a Covid.

A ação vai contar ainda com ato de hasteamento de bandeira do Brasil. Segundo a Sesacre, o objetivo da ação é aumentar a cobertura vacinal, principalmente de pessoas que precisam completar o ciclo com a segunda dose.