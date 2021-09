RESGATE DE ANIMAL SILVESTRE É REALIZADO AS MARGENS DA BR-364

- Publicidade-

Na manhã deste domingo, 26, a guarnição do 9° Batalhão foi acionada pra realizar o resgate de uma Jaguatirica, nas margens da BR-364, próximo a ponte sob o Rio Envira.

A guarnição deslocou-se ao local indicado realizando em seguida o resgate do animal e o encaminhando até o IMAC – Instituto de Meio Ambiente do Acre que fará a soltura do mesmo em um local seguro.

As ocorrências para o resgate de animais estão ficando mais frequentes, os animais silvestres perdem o seu lugar de morada devido às queimadas e estão buscando abrigo nos quintais ou beiras de estrada. Porém, alguns conseguem se salvar, outros não.

A conscientização é necessária e vai além de nós. Queimada é crime, ligue 193!