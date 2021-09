Reservatórios de hidrelétricas já atingem pior nível para setembro

Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, responsável por cerca de 70% da geração hídrica do país, opera com 18,05% da capacidade

Os reservatórios das usinas hidrelétricas do subsistema Sudeste/Centro-Oeste operam com apenas 18,05% de sua capacidade de armazenamento. A previsão é que cheguem a 15,2% até o final do mês, de acordo com o ONS (Operador Nacional do Sistema).

Responsáveis por cerca de 70% da geração hídrica do país, os reservatórios já registram a pior média mensal de ocupação em setembro de toda a série histórica, iniciada em 2000.

Segundo dados do ONS, em setembro do ano passado o índice era de 39,6%. Em 2001, ano em que o país enfrentou uma crise energética que levou ao racionamento de energia, o mês de setembro terminou com 23,4% de volume de água dos reservatórios.

O pior nível das últimas duas décadas nos reservatórios da região ocorreu em novembro de 2014, com 15,81% de volume armazenado, seguido por 2015, com 17,04%, também em novembro.