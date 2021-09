“Rei do Camarote” é preso em Rio Branco com BMW avaliada em R$ 500 mil

- Publicidade-

Rodrigo Guimarães foi um dos alvos da Operação Carga Prensada, deflagrada nesta quarta-feira, 15, pela Polícia Federal, em oito estado. Rodrigo foi preso em Rio Branco, num imóvel localizado na Avenida Brasil, no Conjunto Xavier Maia. Na mesma ação os policiais apreenderam uma BMW, avaliada em quase meio milhão de reais. O que chamou a atenção no curso da investigação foi como cresceu em pouco tempo o patrimônio de Rodrigo. Até o início do ano passado, segundo informações da PF, o alvo da ação policial não tinha veículo. Pouco tempo depois adquiriu uma BMW. Em Rio Branco Rodrigo era conhecido como o ” Rei do Camarote”. Investigadores informaram ao acjornal que Rodrigo costuma “fechar” os camarotes dos bares frequentados pela alta sociedade, e pagar bebidas para amigos. Rodrigo também teria envolvimento em jogos Online.

Durante a operação que tinha como foco desarticular uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas, 150 veículos, a maioria de luxo, foram sequestrados pela justiça.