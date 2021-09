Rede Globo tira do ar novela adolescente “Malhação” depois de 26 anos

- Publicidade-

Depois de 26 anos no ar, a novela “Malhação” vai sair da grade da Rede Globo. A emissora carioca emitiu um comunicado e disse que desenvolve uma nova programação para o final das tardes de semana, mas não confirmou qual.

Mesmo com duas temporadas inéditas de “Malhação” já produzidas, a Globo deve retomar o “Vídeo Show” no horário, de acordo com o site PurePeople.

Já o Na Telinha especula que a reprise de telenovelas “Vale a Pena Ver de Novo” possa assumir a programação para levantar a audiência à sequência de novelas.

“O projeto inédito de Malhação que estava sendo produzido foi adiado e uma nova grade de programação para as tardes da Globo está sendo desenvolvida”, disse a Globo em nota.