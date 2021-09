Rede de esgotamento sanitário da Cidade do Povo recebe manutenção

- Publicidade-

Com a proximidade do período chuvoso, o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), intensifica serviços de manutenção da rede de esgotamento sanitário de Rio Branco. O objetivo é evitar possíveis transtornos causados pelas chuvas. Esta semana, o principal foco da ação foi a limpeza e manutenção da rede coletora de esgoto localizada no bairro Cidade do Povo.

O trabalho se iniciou na segunda-feira, 20, e segue durante toda a semana, com desobstrução de rede, assentamento de tampas de poços de visita (PVs), consertos de ramais e reparo das redes principais. A operação mobilizou toda a estrutura disponível. Para a execução do serviço, foram utilizados três caminhões “tatuzão”, caçambas, caminhões de carga seca e máquinas retroescavadeiras.

“Por determinação do governador Gladson Cameli, mobilizamos toda uma estrutura, organizamos um verdadeiro mutirão de limpeza, troca de canos, disponibilizamos também areia e barro para fazer o nivelamento do solo onde é necessário. Essas são algumas ações de melhorias. Há ainda muito a fazer lá, e já começamos esse trabalho”, informou a presidente do Depasa, Waleska Bezerra.

Os moradores falaram sobre a importância da ação para quem vive no local. “Nunca teve na comunidade um serviço como esse. O sentimento é de gratidão, pra nós é muito gratificante”, disse Robson Araújo, morador do Setor 1.

Cuidados com a rede coletora de esgoto

Os poços de visita, que possuem tampas de ferro com o símbolo do Depasa, são os locais por onde os profissionais acessam a rede de esgoto para realizar as manutenções necessárias. Tampas desniveladas ou fora do lugar colocam em risco o trânsito de veículos e pedestres.

Com o objetivo de zelar pelo funcionamento do sistema de esgotamento e também pela segurança da população, o Depasa mantém as manutenções preventivas periódicas e também realiza intervenções emergenciais. A solicitação do serviço pode ser feita pela Central de Atendimento: 0800 717 7711.