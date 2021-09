Recuperação da BR-364 será feita ainda este ano no Acre, garante ministro em Brasília

- Publicidade-

Em Brasília, o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, garantiu na quarta-feira, 22, que a recuperação da BR-364, em toda sua extensão, será feita antes do período de inverno.

O início dos trabalhos será dentro de no máximo um mês. Segundo informes apresentados ao ministro, os piores trechos da rodovia estão entre os municípios de Sena Madureira e Feijó, uma extensão de 200 quilômetros.

Gladson Cameli, governador do Estado, disse que a estrada é extremamente importante para o desenvolvimento econômico do Acre, ‘Por isso, viemos aqui conversar com o ministro que já está nos tranquilizando em relação a esse assunto e garantindo o apoio do governo federal na resolução dos problemas envolvendo a recuperação’.