Segundo informações da PM (Polícia Militar), o corpo da criança já estava em avançado estado de decomposição e tinha cerca de 45 cm.

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado em um terreno baldio no interior de Palma Sola, no Oeste de Santa Catarina, na manhã deste domingo (26).

Ele foi encontrado na estrada geral do interior do município, nas proximidades do Palma Sola Piscina Clube e a AABB (Associação do Banco do Brasil).