Rastros de destruição – Temporal derruba torre e árvores e destelha casas e sede do Mapa no Acre; assista ao vídeo

Um temporal na tarde desta segunda-feira (6) deixou rastros de destruição em varios lugares no Segundo Distrito de Rio Branco e em Senador Guiomard, conforme registros vídeo e fotos encaminhados à redação do Notícias da Hora.



O vento forte destelhou parte da sede do Ministério da Agricultura e derrubou árvores no estacionamento do órgão, na AC-40. Veículos ficaram danificados.

Também há vídeos registrando a queda de granizo no bairro Belo Jardim e a destruição parcial da cobertura de uma oficina na Via Verde.



Temporal derruba torre de telefonia

O temporal derrubou uma torre de telefonia móvel na BR-317 e causou interdição na rodovia ao lado do posto de fiscalização da Polícia Militar no trecho conhecido como Trevo de Senador Guiomard.

Na queda, a torre acabou atingindo a rede elétrica.

Agentes da Polícia Rodoviária estão no local e já isolaram a área.

O incidente deixou todo o Alto Acre isolado pela BR-317, como também o acesso a Plácido de Castro após o trevo.

As imagens feitas no local também mostram que o temporal derrubou a tenda do posto de fiscalização da PM.

