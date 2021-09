Queimada de grandes proporções em mata invade rodovia em Rio Branco e impede passagem de Samu

Equipes do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros e da Força Nacional, através dos Guardiões do Bioma, trabalharam para controlar as chamas. Foram mais de duas horas no combate e o fogo não chegou a atingir as casas que estavam próximas ao incêndio.

As chamas altas invadiram a pista e atrapalharam o trânsito na rodovia. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teve, inclusive, dificuldade para atender um paciente vítima de um acidente com caminhão carregado de tora no quilômetro 57 da rodovia.

“A equipe teve dificuldade de chegar no local e isso nada mais é do que uma irresponsabilidade de quem ateou fogo. Chega essa época de estiagem e o pessoal tem esse costume de atear fogo e acaba sendo uma complicação. São inúmeros os prejuízos que esses incêndios causam”, afirmou o coordenador do Samu, Pedro Pascoal.

Focos de queimadas

Diferente do que vinha sendo registrado nos meses anteriores, o Acre ocupou pela primeira vez no ano o terceiro lugar no ranking dos estados que mais desmataram a Amazônia Legal.

Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) obtidos via Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD) mostram que no mês passado o estado desmatou uma área de 236 km². No mesmo mês no ano passado, essa área era de 267 km², o que representa uma redução de 12%.

Os dados mostram ainda que o Acre teve duas entre as 10 unidades de conservação com as maiores áreas destruídas em agosto, a Resex Chico Mendes e a Resex do Cazumbá-Iracema.