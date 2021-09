Psol define chapa majoritária, mas mantém diálogo em aberto com outros partidos, diz Sanderson

A deliberação atende também a uma orientação da direção nacional

Em assembleia, o Psol do Acre decidiu que o professor-doutor em ciência política, Nilson Euclides é o pré-candidato do partido ao governo nas eleições de 2022 e o advogado Sanderson Moura ao Senado.

A confirmação das pré-candidaturas próprias da sigla deu-se como parte das deliberações do 7º Congresso Estadual do partido no Acre, quando os nomes foram votados e aprovados.

Indagado, o advogado Sanderson Moura informou à reportagem do site A Gazeta do Acre que apesar da decisão, não está descartada a possibilidade de aliança com outros partidos.

“O diálogo ainda encontra-se em aberto, no entanto Psol está apresentando nomes já consolidados internamente no partido, superando essa fase de debate partidário interno em sua instância máxima, o Congresso.”, explicou.

A deliberação atende também a uma orientação da direção nacional. O dirigente Jamyr Rosas comemorou a decisão em suas redes sociais.”O Psol Acre decidiu que irá lançar candidatura própria tanto ao Senado como também ao Governo do Estado. Parabéns ao Psol Acre, parabéns ao Professor Nilson Euclides da Silva por aceitar esse desafio. Parabéns ao Dr. Sanderson por aceitar ao desafio. Por um Psol popular.”, comemorou.