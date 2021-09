Programação do aniversário de Cruzeiro do Sul inclui inauguração de obra, esporte radical e casamento coletivo

- Publicidade-

Na próxima terça-feira, 28, o município de Cruzeiro do Sul vai completar 117 anos de fundação. A programação comemorativa é desenvolvida desde o início do mês de setembro pela prefeitura e parceiros e prossegue até o dia 30 incluindo casamento coletivo, entrega de obra e assinatura de ordem de serviço para construção de creche.

Nesta sexta, 24, o prefeito Zequinha Lima abre a Feira do Empreendedor atrás da Catedral Nossa Senhora da Glória. Também há atendimento de saúde no Ramal Alto Pentecoste e às 19h haverá a escolha do Rei e Rainha do Festival da Farinha no Teatro dos Náuas.

No sábado, 25, a prefeitura promove atendimento de saúde na Praça da Bandeira, atrás da Catedral. Os praticantes de esportes radicais vão fazer apresentações na pista de para motor no quilômetro 22 da BR-364.

No domingo, 26, um empresário vai realizar uma cavalgada de 12 quilômetros da Ponte da União para um sítio. São esperadas cerca de 2 mil pessoas. O evento não faz parte oficialmente da programação da prefeitura.

Na segunda-feira, 27, a prefeitura vai entregar à comunidade, a 2ª Etapa da obra de revitalização do Balneário Igarapé Preto . A programação também inclui a assinatura da Ordem de Serviço para construção do Kupixawá na Terra Indígena Katukina na BR-364.

No dia 28, às 8 horas haverá o hasteamento dos Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal e as 19h, live show em comemoração ao 117º aniversário de Cruzeiro do Sul.

Já na quarta, 29, o prefeito Zequinha Lima assina a Ordem de serviço da Construção da Creche no Bairro do Miritizal. Às 10h, será realizado o Casamento coletivo no Projeto Cidadão no Rio Crôa, numa parceria da prefeitura com o Tribunal de Justiça do Acre.

A Assembleia Legislativa promoverá no dia 30, uma sessão solene em homenagem a Contribuição da Igreja Católica no Vale do Juruá, no Teatro dos Náuas.