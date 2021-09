Professores têm até novembro para aderirem à programa que doa notebook e internet

- Publicidade-

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 16, o decreto que regulamenta o programa de Inovação Educação Conectada que vai disponibilizar até R$ 4.500 para compra de um notebook e mais R$ 1.800 para pagamento de plano de internet para os professores da rede estadual de ensino.

O benefício é destinado exclusivamente aos professores da rede estadual de ensino, efetivos e temporários, que estejam em efetivo exercício de sala de aula das escolas públicas estaduais; em efetivo exercício nos centros, núcleos, classes hospitalares e demais unidades de escolarização e de atendimento da educação especial, bem como no exercício das seguintes funções: professor AEE, professor tradutor intérprete educacional em libras, professor brailista, professor de libras, professor mediador.

Quem estiver incluído na relação de profissionais precisa manifestar interesse até o próximo dia 30 de novembro.

Quando o recurso for colocado na conta do educador, ele terá um prazo de 60 dias para prestar contas da aquisição do computador e até cinco dias para a contratação do plano de internet. A prestação de contas será encaminhada através do Sistema de Escola Conectada, elaborada na forma e no rito definido por ato próprio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, acompanhada da nota fiscal.

Para que o equipamento consiga cumprir com sua função de melhorar o processo de ensino/aprendizagem, usando a tecnologia, o governo também publicou as configurações mínimas que deve ter o notebook que vai ser adquirido pelo professor.

1. Processador

1.1. – Fabricado para equipamento portátil, não sendo aceito processadores

para desktops;

1.2. – O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação,

e deve ser de no mínimo 8ª Geração no caso do fabricante Intel

e Ryzen 5 no caso do Fabricante AMD;

1.3 – Será vedada a aquisição de produto equipado com processadores

Intel Pentium, Celeron e Atom.

2. Memória Ram

2.1. Mínimo de 8GB, DDR4;

3. Placa Mãe

3.1. Possuir porta HDMI para monitor externo ou data-show;

3.2. Possuir no mínimo duas portas USB 3.0 ou superior;

4. Interfaces

4.1. Interface de Rede Ethernet Gigabit, conector RJ-45;

4.2.Interface de som, com conector para Line Out e Mic, podendo ser

tipo combo;

4.3.Interface de Rede Wireless, 802.11ac;

4.4.Interface Bluetooth 4.0 ou superior;

5. Armazenamento

5.1. De 240GB ou superior;

6. Teclado

6.1. Possuir teclado numérico em português;

7. Mouse

7.1. Touch Pad;

8. Tela

8.1. Tela HD de no mínimo 14” (1366 x 768);

9. Câmera

9.1. Possui webcam integrada com o padrão mínimo VGA;

10. Diversos

10.1. Carregador de bateria 127/220 V (Bivolt-automático);

11. Sistema Operacional

11.1. MS-Windows 10 Home Edition ou superior, na versão mais recente em

português;

12. Garantia

12.1. Mínima de 12 meses.