Professora agredida por usuário de drogas no centro de Cruzeiro do Sul, cobra providência das autoridades para esse público

Na tarde do dia,31 de agosto, a professora Graça Oliveira foi agredida por um usuário de drogas/morador de rua, ao passar pela frente de uma loja onde ele estava saindo portando uma garrafa pet com álcool. O desocupado, bateu forte com o vasilhame no rosto da educadora, causando um corte no nariz e lesão no olho, sendo que ela precisou ficar internada no Hospital do Juruá. “ Ontem à tarde aconteceu uma situação difícil comigo, quando eu ia para o meu trabalho. Entro no meu trabalho às 14 horas e saí um pouco mais cedo para comprar umas coisas e depois me dirigir para o meu setor, que fica em frente a Oca.

Ao passar em frente a loja de ferragens, a Casa Amizade ,ia saindo um morador de rua que é conhecido por “Dançarino”, que estava saindo da loja com uma garrafa Pet cheia de álcool. Quando eu passei ele bateu com essa garrafa na minha cara no meu nariz fiquei toda ensanguentada, as pessoas da loja me auxiliaram , aí eu liguei para o meu filho e o dono da loja mandou o motorista dele me levar na UPA. Na Upa fizeram o procedimento, curativo, bateram uma radiografia onde foi constatado uma pequena fratura e me encaminharam para o hospital do Juruá. O Buco não estava e fiquei em observação até hoje de manhã, 01 de setembro. Ele avaliou e não houve fratura”.

A professora cobra uma providencia das autoridades como Ministério público e outros setores do município ou estado, no sentido de retirar essas pessoas das ruas, principalmente os mais agressivos, já dominados pelo uso de álcool e drogas, apresentando inclusive problemas psiquiátricos.

Há informações de que está, é a segunda mulher que o “Dançarino” agride diretamente com danos físicos.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado pela professora Graça na Polícia Civil.