Primavera 2021: previsão geral para o Brasil

O equinócio da primavera no Hemisfério Sul será às 16h21 do dia 22 de setembro. É o início astronômico da primavera que se estende até às 12h59 de 21 de dezembro de 2021, quando se inicia o verão.

Para a maioria das áreas do Brasil, a primavera significa a estação do retorno da chuva regular. Apenas no Nordeste, a estação e sinônimo de tempo seco e de muito calor. Você já ouviu falar do b-r-ó bró do Piauí? Essa é uma expressão típica da primavera por lá.

A primavera também é uma época de menos chuva, e até poderíamos dizer do período de seca, do norte da Região Norte do Brasil , em áreas como Roraima, o Amapá, o norte do Pará e do Amazonas.

Primavera com La Niña

Mas a primavera de 2021 será com o desenvolvimento de um evento na La Niña, o que vai proporcionar um aumento da chuva sobre a Região Norte. O excesso de precipitação no último período úmido sobre o Norte do Brasil resultou no novo recorde histórico do nível do rio Negro, em Manaus.

Depois de ter predominado no verão 2020/2021, o fenômeno La Niña retorna nesta primavera desta vez na sua forma Modoki. Os principais centros de monitoramento do clima global apontam que este evento La Niña estará completamente configurado na virada de setembro para outubro.

Um aspecto especial do La Niña Modoki é estimular mais chuva durante a primavera do que no verão.

O La Niña deve influenciar toda a primavera e o verão, porém, o fenômeno deve voltar aos padrões normais (perder a característica Modoki) no fim do verão 2021/2022.

Confira agora, em linhas gerais o que se espera para primavera de 2021 no Brasil.

Temperatura

No maior parte da estação teremos temperaturas médias mensais dentro e acima da media normal em praticamente todo o país. É possível a ocorrência de nova onda de calor, porém não tão intensa quanto a observada na primavera de 2020, quando várias regiões do país bateram recordes históricos de calor.

O aumento da chuva em novembro vai fazer com que grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil fiquem menos quente neste mês.

Chuva

Desde o início de setembro, as pancadas de chuva retornaram sobre a várias áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do país, mas de forma irregular. As precipitações mais frequentes e volumosas durante o mês de setembro devem ser observadas no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Amazonas.

Outubro e também novembro devem ser dois meses com o aumento da frequência e do volume de chuva sobre o Sudeste, Centro-Oeste e principalmente o sobre o Norte do Brasil.

Apesar da tendência de volume chuva acima da média normal em áreas importantes para o abastecimento dos reservatórios para geração de energia, o volume de chuva ainda estará muito abaixo do necessário para regularizar a situação.

O podcast O Clima entre Nós conversou com o meteorologista Filipe Pungirum, especialista em previsão climática da Climatempo, para entender as particularidades da primavera 2021 no Brasil, que estarão disponíveis no site da Climatempo e também no canal da Climatempo no Youtube.

As análises regionais feitas pelo meteorologista Filipe Pungirum também estarão disponíveis nos mesmos canais.