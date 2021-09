PRF avisa que bloqueio de caminhões permanece em Ji-Paraná em Rondônia

- Publicidade-

A Polícia Rodoviária Federal comunicou que

entre os estados do Acre e Rondônia, há um bloqueio na altura de Jaci-Paraná, onde apenas caminhões com carga perecível estão autorizados a seguir viagem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desmentiu o governo federal que chegou a afirmar que não haveria mais bloqueio da BR-364 nesta sexta-feira, 10.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, Rondônia, é ao lado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os três estados do pais que ainda possuem aglomeração de caminhoneiros, mas sem interdição de rodovias federais.