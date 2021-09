Preso em Manaus comparsa de assaltante morto na Escola Lourival Sombra

- Publicidade-

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), identificou e prendeu na tarde da última quarta-feira, 01, na capital amazonense, Z. M. da S., 33 anos.

Ele é acusado de participação latrocínio tentado a Escola Lourival Sombra, ocorrido em 17 de julho de 2021, quando seu comparsa, morto, foi identificado como Ivanilso Ângelo Reis da Silva, de 28 anos.

Após o cometimento do crime, Z. M. da S. de 33 anos, que estava do lado de fora do colégio, fugiu tomando rumo ignorado. O trabalho investigativo da equipe da DCORE, identificou e prendeu o investigado com apoio da Polícia Civil do Amazonas, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus/AM.

O investigado foi conduzido à 19ª Delegacia de Manaus para procedimento e em seguida colocado à disposição da Justiça.