A prefeita em exercício, Marfisa Galvão (PSD), prorrogou nesta quinta-feira, 16, por 60 dias o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apura as denúncias de um possível assédio sexual praticado pelo secretário municipal de saúde, Frank Lima. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (16).

A comissão foi aberta no dia 15 de junho pela antiga corregedora-geral Janice Ribeiro Lima que acabou sendo exonerada em meio às investigações