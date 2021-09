Prefeitura de Senador Guiomard pode perder R$ 1,4 milhão por falta de projetos

- Publicidade-

A prefeita Rosana Gomes poderá perder R$ 1,4 milhão por falta de projetos. Os recursos foram disponibilizados através de emendas da deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) em 2020, via Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). As informações foram disponibilizadas através do gabinete da deputada. R$ 1 milhão foi destinado para construção de um novo mercado municipal e R$ 400 mil para a reforma da Rodoviária.

“Os dois recursos foram empenhados e publicados, porém com clausula suspensiva, exatamente, porque a prefeita Rosana Gomes não apresentou projetos. A população precisa ser esclarecida desses fatos para não parecer que deixamos de cumprir com nossa palavra. O município precisa fazer a sua parte” comentou a deputada.

Vanda Milani apresentou entre 2019 e 2021 mais de R$ 4 milhões em emendas para o município de Senador Guiomard. Os recursos que estão sendo geridos por órgãos do governo do estado estão em fases avançadas. R$ 600 mil foi para abastecimento de água em fase de execução pelo Depasa.

Para fortalecer o setor produtivo, R$ 1,2 milhão foi destinado para aquisição de uma patrulha mecanizada, em fase de licitação pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA), o projeto está em execuçãoi. R$ 500 mil foi destinado pela parlamentar para reforma do Hospital Ary Rodrigues, terá contratação de serviços direta pela Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).

“Temos batido de porta em porta para que prefeitos e secretários de estado não percam recursos. Eu mesma fui pessoalmente com a prefeita Rosana Gomes alertar sobre os prazos para elaboração de projetos. A patrulha mecanizada poderia estar ajudando o homem do campo, reforçando o programa de recuperação de ramais, assim como, os recursos para reforma da rodoviária já deveriam ter sido aplicados” concluiu a deputada.