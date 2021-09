Prefeitura de Rio Branco intensifica serviços de manutenção da rede de iluminação pública da cidade

- Publicidade-

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), intensificou os serviços de manutenção da rede de iluminação pública da capital.

De acordo com o secretário Joabe Lira, várias praças e outros espaços públicos do município já foram beneficiados com os serviços. “Agora, estamos fazendo a manutenção completa da rede de iluminação nos bairros da cidade, com a troca de lâmpadas, fiação, etc. Já concluímos a manutenção nos bairros Aroeira, Montanhês, Conjunto Esperança, Belo Jardim I e Estrada do Amapá, trecho que compreende a filial do Supermercado Araújo, até à rotatória da rodovia”, explicou Joabe Lira.

O secretário explicou, também, que a meta da Zeladoria é concluir a manutenção completa da rede de iluminação pública da cidade nas próximas semanas. “Todo o serviço que está sendo realizado tem como objetivo deixar Rio Branco toda iluminada, proporcionando bem-estar e segurança à população”, enfatizou.

Roubos de fios

Indagado sobre a principal dificuldade enfrentada pela prefeitura na questão da iluminação pública de Rio Branco, Joabe Lira revelou que os constantes roubos de fios têm deixado os moradores de alguns locais às escuras e obrigado as equipes da SMZC a retornarem a esses lugares para refazer os serviços.

“Esse problema tem prejudicado muito o nosso trabalho. Já aconteceu da gente concluir a manutenção de determinados locais e ter que voltar no dia seguinte para fazer tudo de novo, uma vez que os ladrões levaram toda a fiação”, disse o secretário, revelando que vários boletins de ocorrência já foram registrados junto às autoridades policiais, porém até o momento nenhuma resposta foi dada.

Joabe Lira aproveitou a oportunidade para pedir às autoridades policiais que investiguem esse tipo de ação dos marginais, como forma de dar uma resposta à população. “Precisamos dar um basta nessa situação, pois a população é prejudicada com esses roubos”, concluiu.