Prefeitura de Mâncio Lima divulga seletivo para área da saúde com salários de mais de R$2 mil

A Prefeitura Municipal de Mâncio Lima divulgou nesta quarta-feira (15), o processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde do município. As vagas, por sua vez, são para nutricionista, técnico em enfermagem e enfermeiro.

Para participar, é necessário realizar a inscrição que acontecerá apenas de maneira on-line através do link no site oficial da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima https://www.manciolima.ac.gov.br. O período de inscrições inicia-se em 17 de setembro e vai até o dia 27 do mesmo mês, mediante preenchimento da ficha e pagamento da taxa de R$30 para técnico em enfermagem e R$50 para enfermeiro e nutricionista.

As provas, de caráter objetivo, conterão 50 questões de conhecimentos gerais, específicos e língua portuguesa e acontecerão no próprio município no dia 10 de outubro. Segundo edital, os salários são de R$1.149,00 para técnico em enfermagem com gratificação de R$500; R$2,1 mil e R$1 mil de gratificação para enfermeiro e nutricionista. Para os três cargos, serão 1 vaga imediata e 1 para cadastro de reserva.

Além de precisar comprovar a formação com o certificado de conclusão e o cadastro nos respectivos conselhos, o candidato deve estar ciente de que, se aprovado no certame, terá que cumprir 40 horas de trabalho semanais e ter disponibilidade em atender tanto na zona urbana como na rural e em áreas ribeirinhas do município.