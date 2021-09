Prefeitura de Cruzeiro do Sul gasta mais com mídia do que em saúde e saneamento básico

- Publicidade-

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, pagou em agosto, sem licitação para um empresa de publicidade, o valor de R$ 630 mil. Já para a saúde e o saneamento básico o valor investido no período, é de R$ 197 mil.

O montante gasto em mídia em Cruzeiro do Sul, que tem 89 mil habitantes, é 60 % maior que o da capital do Estado, Rio Branco, onde vivem pouco mais de 400 mil habitantes. Até o final do ano, Rio Branco prevê despesas de R$ 500 mil com publicidade.

O assessor de Comunicação da prefeitura, Chico Melo, justificou os gastos com base nos surtos de Covid-19 e dengue.



“Fomos a primeira cidade do Brasil a vacinar adolescentes a partir de 12 anos contra a Covid 19. Também obtivemos bons resultados no combate à dengue”, explicou