Prefeito Tião Bocalom comemora redução da tarifa de ônibus em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, comemorou no final da tarde desta segunda-feira, 20, a redução, de R$ 4,00, para R$ 3,50, o valor da tarifa do transporte coletivo na capital. A redução foi aprovada, por unanimidade, por 9 dos 12 membros do Conselho Municipal de Transporte.



Segundo o superintendente da RBTrans, Anízio Alcântara, no dia 14 deste mês o Conselho se reuniu pela primeira vez para analisar a proposta de redução enviada pela prefeitura. Na oportunidade, ficou decidida a remessa da proposta para análise da Câmara Técnica do Conselho, formada por representantes da Fieac, Fecomércio, CREA, RBTrans, Conselho Regional de Contabilidade.

Após a análise da planilha apresentada aos membros da Câmara Técnica estes entenderam que a redução somente seria possível caso o Município se responsabilize pelas as gratuidades oferecidas pelo sistema de transporte coletivo, o que foi aceito pela prefeitura.

“Após os estudos da Câmara Técnica, nesta segunda-feira o conselho voltou a se reunir e aprovou a redução da tarifa”, explicou Anízio Alcântara.

Muito feliz

Após ser comunicado da decisão do Conselho, o prefeito disse estar feliz com a redução da tarifa, um acontecimento inédito na história de Rio Branco.

“Estou muito feliz em ver a nossa proposta aprovada. Com essa redução, a população, principalmente as pessoas mais humildes, os trabalhadores, terão mais acesso ao transporte coletivo”, enfatizou Bocalom, acrescentando que vai continuar lutando para que o valor da tarifa diminua ainda mais.