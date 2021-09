Portugal desobriga uso de máscaras nas ruas a partir de hoje

- Publicidade-

A utilização de máscara de proteção contra a Covid-19 deixa de ser obrigatória em Portugal a partir desta segunda-feira (13). O uso ainda é recomendado em algumas situações, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde português.

A utilização da máscara passa a ser facultativa em ambientes abertos, e permanece sendo recomendada quando houver aglomerações ou sempre que não seja possível manter o distanciamento físico necessário.

“A sua utilização na rua é também recomendada para pessoas mais vulneráveis, com doenças crônicas ou estados de imunossupressão com risco acrescido para Covid-19 grave, sempre que circulem fora do local de residência ou permanência habitua”, esclarece a Direção-Geral de Saúde de Portugal.

A DGS reitera que o uso de máscara “é uma medida eficaz na prevenção da transmissão de SARS-CoV-2”, e frisa que, apesar do fim da obrigatoriedade da sua utilização nas ruas, o uso das máscaras continua a ser uma importante medida de contenção da infeção da doença.

O uso da máscara continuará a ser obrigatório nos estabelecimentos de educação, ensino e creches, em espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nos edifícios públicos ou de uso público, nas salas de espetáculos, cinemas ou similares, nos transportes coletivos de passageiros e em locais de trabalho, sempre que não seja possível o distanciamento físico.

O país ainda mantém obrigatório o uso de máscara por pessoas infectadas ou com sintomas da Covid-19.