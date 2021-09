População se reúne e lincha assaltante no Ramal da Judia

- Publicidade-

O Homem até agora não identificado, segundo testemunhas estava fazendo várias vítimas nas proximidades da Ponte do Canaã, Ramal da Judia, na noite desta terça-feira, 21.

Ele foi capturado por populares que iniciaram o linchamento. Com várias fraturas pelo corpo e inclusive um TCE e Otorragia do lado esquerdo (hemorragia no ouvido), o homem foi salvo pela PM e socorrido pelo Samu.

Os socorrista informaram ainda que em seu bolso havia três munições de revólver e que o revólver foi entregue a PM no local.

O assaltante linchado estava no regime aberto e usa tornozeleira eletrônica. Ele foi entubado e seu estado é considerado gravíssimo.

Vídeo: