Polícias impedem roubo de moto e efetuam prisão em flagrante na Avenida Ceará

O casal, que mora do município do Bujari, estava parado no semáforo da Avenida Ceará, próximo ao Estádio José de Melo, quando o indivíduo chegou armado de pistola e anunciou o assalto.



Prontamente o condutor e sua esposa, que era passageira, desceram da motocicleta e saíram rapidamente.

Mas para o azar do bandido e sorte do casal, dois policiais a paisano estavam na Praça que fica bem na frente do Estádio e ao ver a movimentação agiram rapidamente e capturaram o assaltante.



Kelvin Matos Pinheiro , 19 anos, ainda tentou ligar a moto para fugir, mas não conseguiu.

Uma viatura foi solicitada para atender a ocorrência e os policiais do 1• Batalhão encaminharam o azarento para a Delegacia de Flagrantes.

As vítimas acompanharam a polícia e vão registrar a tentativa de assalto.



O Detalhe é que ao ser abordado rapidamente pelos policiais que testemunharam ação criminosa, Kevin não reagiu e logo a polícia verificou que a pistola usada para aterrorizar as vítimas, na realidade era um simulacro (arma de brinquedo), muito usado por assaltantes para intimidar as suas vítimas.

Agora Kevin Matos Pinheiro, que disse não ter passagem pela polícia, presos em flagrante está a disposição da Justiça.