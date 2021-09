Polícias Federal Civil e Militar prenderam 14 lideranças de facção em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

As Polícias Civil, Militar e Federal prenderam 14 lideranças criminosas em Cruzeiro do Sul nesta quarta feira, 1, e apreenderam 100 gramas de maconha por meio da Operação Juruá . A maioria já respondia por delitos como roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A operação contou com 50 policiais que cumpriram 12 mandados de busca e apreensão domiciliar e 22 de prisão preventiva.

A investigação começou en 2020, quando a Força Tarefa cumpriu diversos mandados de busca e apreensão dentro e fora do sistema prisional.

Foram presos:

G. M. da C., 30 anos.

L. de S., 21 anos.

E. de S. S. J., 35 anos.

M. C. de O. S., 45 anos.

R. U. G. L., 20 anos.

F. O. U., 25 anos.

A. H. S. da S., 20 anos.

J. M. P. da C., 41 anos.

C. F. M., 24 anos.

F. F. de C., 26 anos.

V. R. L. de A., 37 anos.

J. F. da S. P., 41 anos.

I. M. de A., 23 anos.

A. H. S. da S., 30 anos.