Policiais penais frustram plano de fuga no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) frustraram na madrugada deste domingo, 26, mais um plano de fuga no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Se concretizado, 12 presos empreenderiam fuga e alcançariam a área externa do presídio.

De acordo com a equipe de plantão, por volta de 1h, o policial que estava fazendo a ronda de rotina ouviu um barulho no pavilhão “B”. Diante da situação, chamou o reforço dos demais policiais de plantão, que também acionaram o Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe).

Os profissionais realizaram uma verificação em todas as celas do pavilhão e encontraram um buraco na cela 16, onde também encontraram dois ferros pontiagudos e uma corda feita de pedaços de tecido, que possivelmente seriam usados na fuga.

Diante dos fatos, os presos foram transferidos para outra cela no pavilhão “C”, onde aguardarão a sanção disciplinar.

Um procedimento administrativo será aberto para apuração dos fatos.