Polícia prende traficante com dinheiro e drogas no centro da cidade

Após receber uma denuncia anônima de tráfico de drogas na região do centro comercial da capital, mais precisamente na Rua Epaminondas Jácome em um bar, os policiais da Força Tática do 1° Batalhão foram, no início da noite desta sexta-feira, 3, em patrulhamento até local para averiguar.

Ao chegar no local, a polícia identificou, mediante as características repassadas pelo denunciante, um indivíduo que logo tentou se evadir, mas Maricil Rodrigues de Oliveira Junior, 32 anos, acabou sendo capturado pelos policiais.

Durante a revista pessoal, a polícia encontrou um pequena porção de material, possivelmente scank, e mais uma quantia razoável em dinheiro.

Em virtude do local ser conhecido por ser frequentado por usuários e ter muitos lugares possíveis para esconder as drogas na beira do rio e embaixo dos bares, a polícia foi fazer uma varredura com os cães do CPCÃES e mais entorpecente foram encontrados.

Um saco com 36 papelotes, possivelmente Skank, com embalagem idêntica a que estava com Maricil foi encontrado pelos cães.

Oliveira recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes, assim como o dinheiro e a droga.