Polícia prende homem que usava carro de transportadora para traficar drogas

G. de A. C., 40 anos, foi preso em flagrante em uma barreira Br 364 na noite desta terça feira, 21, pelas Polícias Civil, Federal e Militar com seis quilos de maconha do tipo Gold Colombiana, 2 dois quilos de oxidado de cocaína e 800 oitocentos gramas de Cloridrato de Cocaína. Ele pegou uma van de transporte intermunicipal, como passageiros

Ele iria para Tarauacá e de lá pegar uma outra Van para seguir Rio Branco onde os entorpecentes seriam comercializados.

O prejuízo para o mundo do crime é de R$ 89.600,00- Oitenta e nove mil e seiscentos reais.

APREENSÃO:

• 06kg (seis) quilos de maconha do tipo “Gold Colombiana – R$ 60.000,00;

• 02kg (dois) quilos de oxidado de cocaína – R$ 16.000,00

• 800gr (oitocentos) gramas de Cloridrato de Cocaína – R$ 13.600,00;

PREJUÍZO AO CRIME:

• R$ 89.600,00 (Oitenta e nove mil e seiscentos reais)