Policia prende dupla suspeita de matar mulher com tiro na cabeça no bairro Vitória

Mais de um ano depois, a Polícia Civil prendeu dupla suspeita de matar uma mulher em janeiro de 2020. A prisão ocorreu na última sexta-feira,10, em uma casa do bairro Vitória, em Rio Branco. Os homens, de 29 e 24 anos de idade, também foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, pois a polícia encontrou 3.790kg de maconha enterrado no quintal da casa e uma pistola com munição.

Eles são suspeitos de matar Dangêla Maria de Souza, de 53 anos, no dia 10 de janeiro do ano passado, com um tiro na cabeça, dentro de casa, também no bairro Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, Dangêla e o filho eram usuário de drogas e sua morte teria sido uma forma de cobrar pagamento do filho.

Após investigações, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiu expedir e cumprir os mandados de busca e apreensão. Durante a ação, além da droga e uma pistola, a polícia ainda apreendeu R$ 810,00 em dinheiro, telefones celulares, três balanças de precisão e materiais para embalagem de entorpecentes. Todo material foi levado para a perícia.