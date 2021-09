Polícia prende acusado de matar jovem e enterrar vítima em cova rasa no interior do Acre

- Publicidade-

Nesta terça-feira, 28, Gleisson Nascimento, conhecido como Pico, é acusado de ter matado a jovem Genagila Nascimento no último dia 19 na cidade de Mâncio Lima, situada no Vale do Juruá.

Ele foi preso nesta terça-feira, 28, pelas Polícia Militar e Civil enquanto estava escondido em uma casa no município. Pico, que usava tornozeleira eletrônica na hora do crime, foi rastreado. Em seguida, ele rompeu o equipamento.

A ordem para o crime teria partido de dentro do presídio de Cruzeiro do Sul, de um homem com quem Genagila havia tido um relacionamento amoroso. Genagila foi encontrada enterrada na lama com as mãos amarradas e com marca de três tiros, sendo um no coração.