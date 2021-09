Polícia não sabe o tamanho do prejuízo com dinheiro falso em Feijó. Quatro são presos

- Publicidade-

Quatro pessoas, membros de uma quadrilha de falsificadores de dinheiro, foram presas na cidade de Feijó, interior do Acre, no ultimo final de semana, e o restante do bando continua sendo investigado pela policia civil local.

No entanto, o delegado que cuida do caso ainda não sabe o tamanho do prejuízo causado com o derrame de cédulas falsas no comercio local.

O delegado Railson Ferreira acredita que os falsários estariam em atividade no município há pelo menos uma semana e muita gente pode estar repassando dinheiro falso na praça sem saber que as cédulas não são verdadeiras.

O delegado chegou a colocar um comunicado na rádio local alertando a população sobre o golpe e pedindo que as pessoas tenham atenção ao receberem dinheiro e passarem troco.

“Esperamos que mais vítimas não apareçam. A falsificação é muito bem feita com aparência de marca d’água e faixa holográfica nas cédulas para não levantar suspeita”, disse o delegado.

A policia encontrou cerca de 3 mil reais em cédulas de 20, 50 e 100 reais falsas em poder das quatro pessoas presas. Elas são apontadas nas investigações como operadores da quadrilha para derrame das notas falsas na cidade.

Agora, a investigação caminha para identificar os cabeças do grupo e localizar o local e o tipo de equipamento gráfico usado por eles para a confecção do dinheiro falso.