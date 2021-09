Polícia Militar recupera motocicleta roubada no centro de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A Polícia Militar, através do 6° Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), recuperou na manhã de quarta-feira ( 22) uma motocicleta que havia sido furtada no Centro de Cruzeiro do Sul.

Os policiais militares foram acionados via Comando de Operações de Polícia Militar (Copom) para averiguar uma motocicleta que estava estacionada na Rua 23 de Outubro, Bairro São José. Quando a guarnição chegou ao local e efetuou a pesquisa veicular constatou-se que havia uma restrição de roubo ou furto da motocicleta Honda Titan CG-125 de cor vermelha, que tinha sido subtraída no Mirante do Cais no dia 16 desse mês.

A motocicleta foi encaminhada à Delegacia Geral de Polícia Civil onde será restituída ao proprietário.