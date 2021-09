Polícia Militar recupera cinco motos no mesmo dia em municípios do interior

- Publicidade-

😯 4º Batalhão da PMAC recuperou, na última sexta-feira, 3, cinco motocicletas em três municípios do interior do Acre, todas produtos de roubos ou furtos. Duas delas em Capixaba, outras duas em Senador Guiomard e a última em Acrelândia. Neste município, a polícia também prendeu dois criminosos por ameaça a um menor de idade e por manter um homem em cárcere privado.

Em Capixaba, uma das motocicletas furtadas foi encontrada numa área rural, já desmontada. A outra foi apreendida com apoio de uma guarnição boliviana, e estava com um homem que tentava levá-la para o país vizinho. No município de Senador Guiomard, uma moto roubada em uma rodovia foi localizada através do rastreador, e na mesma casa a polícia encontrou outra, que também foi recuperada.

Já em Acrelândia, a PM apurou que a motocicleta havia sido roubada de um homem por criminosos que tentavam emboscar seu sobrinho, um menor que suspeitavam ser de facção rival. O adolescente escapou, mas seu tio foi levado pelos bandidos e mantido em cárcere privado, onde ficaria até que encontrassem o menino. A guarnição conseguiu, durante patrulhamento, prender dois dos criminosos e apreender a moto, mas ao localizaram o homem que estava sob ameaça, pelo menos três ainda conseguiram fugir.