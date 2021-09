Polícia Militar lança operação Coruja em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Devido ao crescente número de roubos a comércios em Cruzeiro do Sul, principalmente na área central, a Polícia Militar desencadeou a Operação Coruja, que atua principalmente na madrugada.

A Operação conta com 9 policiais do serviço ordinário e 7 específicos da ação, fazendo o patrulhamento e abordagens, que são intensificadas, na área comercial, no período das 21 horas até as 3 da madrugada .

Mas apesar do bom resultado da Operação, com apenas um roubo registrado na última semana, o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, cel. Evandro Bezerra, diz que o problema vai além da ação policial já que os roubos são cometidos por moradores e usuários de drogas, para o sustento do vicio.

” É um problema que requer o envolvimento de órgãos como o Ministério Público e outros , porque não é só policial. É social ” .