Polícia Militar de Cruzeiro do Sul baleia e prende ladrão

Após o roubo em uma granja de Cruzeiro do Sul, no final da tarde desta sexta-feira, 3, a Polícia Militar prendeu os dois ladrões, sendo que um deles foi baleado por um P.m a paisana.

Segundo a Assessoria de Comunicação da P. m de Cruzeiro do Sul, logo após o roubo do dinheiro da granja, as guarnições do Pelotão de Trânsito e da Rádio Patrulha, foram ao local encontraram um dos ladrões em uma área de mata nas proximidades do comércio. Ao avistar a Polícia o homem se rendeu e entregou um revólver calibre 32 aos policiais, sendo preso em flagrante

Já na granja, os policiais encontraram um segundo indivíduo rendido e baleado na perna por um P.m a paisana que estava no local. Segundo a Assessoria o bandido havia atirado no Pm, que revidou atingindo o homem na perna, que foi atendido pelo Serviço Móvel de Urgência – SAMU e também preso.

É o segundo roubo no comércio localizado no Bairro Aeroporto Velho, em menos de um mês.