Polícia intima Nego do Borel a depor sobre tentativa de estupro

- Publicidade-

Nego do Borel terá que prestar esclarecimentos à Polícia Civil de São Paulo por conta das acusações de tentativa de estupro em sua passagem por A Fazenda 13, de onde foi expulso na noite de sábado (25/9).

“O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Itapecerica da Serra. A unidade analisa as imagens dos fatos e realizará a oitiva do suspeito. Outros detalhes serão preservados a fim de garantir a autonomia do trabalho policial”, disse a assessoria de imprensa em nota.