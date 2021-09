Polícia Federal, Civil e Militar combatem organização criminosa em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A Força Tarefa de Segurança Pública, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar deflagrou nesta quarta-feira (01/09) a Operação JURUÁ, em continuidade às ações operacionais direcionadas contra organizações criminosas atuantes no narcotráfico e crimes violentos que operam dentro e fora do sistema prisional do estado do Acre.

Investigações

A ação é decorrente de uma investigação que teve início no final de 2020, oportunidade em que policiais da Força Tarefa cumpriram diversos mandados de busca e apreensão em residências de integrantes vinculados à organização criminosa investigada na cidade de Cruzeiro do Sul.

Com base em novos elementos de prova colhidos durante a investigação outros integrantes da mesma organização criminosa foram identificados e hoje foram alvo de uma nova operação.

Diligências

A operação conta com 50 policiais federais e civis, que cumprem 34 ordens judiciais expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco, sendo 12 de busca e apreensão domiciliar e 22 de prisão preventiva.

Todos os mandados foram cumpridos no município de Cruzeiro do Sul. Os investigados exerciam relevantes funções na facção sendo considerados lideranças regionais.

Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidas drogas e dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes.

Crimes investigados

A maioria dos indivíduos presos já respondia por delitos graves como roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Agora, serão indiciados pelo crime de integrar organização criminosa (artigo 2º da Lei 12.850/2013), cuja pena varia de 3 a 8 anos de prisão.