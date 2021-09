Polícia Federal apreende R$ 100 mil reais em casa de vereador em Cruzeiro do sul

- Publicidade-

R$ 100 mil reais em espécie foram apreendidos na casa do vereador Márcio da Farinha, do PSDB de Cruzeiro do Sul nesta terça feira,7, pela Polícia Federal durante a Operação Castelo de Areia. Uma arma e uma jóia também foram levados pela PF.

O vereador é empresário do ramo de farinha e tem prédios comerciais.

Em Cruzeiro do Sul, além da casa do vereador Márcio da Farinha, a Polícia Federal esteve em outros 6 locais, incluindo a casa e o escritório de um empresário da construção civil.

Já em Marechal Thaumaturgo, a PF esteve na casa do vice prefeito Valdelio Furtado, além da residência de membro da Comissão de Licitação e empresários.

Em Rio Branco também houve o cumprimento de um mandado de busca.

Os crimes investigados são de fraude à licitação, desvios de recursos, lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato previdenciário no município de Marechal Thaumaturgo .

A investigação , que resultou na Operação Castelo de Areia, teve início no ano de 2020. Está sob investigação a contratação de empresas que, embora legalmente constituídas, não contam com estrutura física e logística para implementar obras no município. São empresas de fachada, que ganharam certames por meio de fraude à licitação, com objetivo de lavar dinheiro proveniente do desvio de recursos públicos, ocultando a verdadeira identidade dos sócios e causando prejuízo de mais de R$ 6 milhões ao município de Marechal Thaumaturgo, somente nos anos de 2017 a 2021.

Segundo as apurações, só no ano de 2020, foi pago o total de R$ 1.646.918,15 (um milhão seiscentos e quarenta e seis mil novecentos e dezoito reais e quinze centavos) a empresa que não possuía sede, um único funcionário registrado e cuja sócia administradora além de receber Auxílio emergencial em razão do COVID 19, é beneficiária do Programa Bolsa Família do Governo Federal.