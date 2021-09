Polícia encontra rota de fuga em apartamento de ator morto em SP

Luiz Carlos Araújo foi encontrado morto no último final de semana com a cabeça coberta por um saco plástico. A Polícia Civil de São Paulo diz que o apartamento onde o ator Luiz Carlos Araújo foi encontrado morto no último final de semana tem rota de fuga pela sacada.

A informação consta do boletim de ocorrência, que revela que a sacada do apartamento do ator, no segundo andar, fica próxima a um muro que dá acesso a um estacionamento.

Uma pessoa poderia ter saído pela sacada, dos fundos do apartamento, e escalar o muro que faz a divisa do terreno do imóvel com o estacionamento. Por esse caminho, não seria necessário passar pela portaria do prédio.

A polícia, no entanto, diz que isso é uma possibilidade e que a investigação ainda não aponta indícios claros de que alguém esteve no apartamento no dia do crime.

A Polícia Civil de São Paulo ouviu nesta quarta-feira (16) o ex-namorado do ator Luiz Carlos Araújo, encontrado morto no último final de semana com a cabeça coberta por um saco plástico.

O rapaz, que namorou o artista por 6 anos e se separou dele no ano passado, deve ajudar os investigadores a entender a vida pessoal de Luiz Carlos. As informações são da Record TV.

O homem chegou por volta das 14h ao 3º DP (Campos Elíseos), onde o caso é investigado. Além do ex-companheiro de Luiz Carlos, amigos que iam junto com o ator à academia e frequentavam sua casa também prestarão depoimento.

A Polícia Civil quer esclarecer a rotina de visitação ao apartamento onde o ator morava, na zona central de São Paulo. Ele foi encontrado no local no último sábado (11), em uma residência sem sinais de arrombamentou ou invasão.

Os investigadores trabalham com três hipóteses para explicar a morte: homicídio, suicídio e causas naturais, enquanto aguardam os laudos do IML (Instituto Médico Legal) e do IC (Instituto de Criminalística) para avançar nas investigações.