Polícia encontra esconderijo de drogas e dá prejuízo para os traficantes no Vale do Açaí

- Publicidade-

A equipe tática do 3⁰ Batalhão realizava patrulhamento de rotina no Vale do Açaí, bairro Chico Mendes, na noite deusa sexta-feira, quando encontrou próximo à um baldrame de uma casa em construção, uma sacola plástica, contendo várias substâncias entorpecentes em seu interior.

Na sacola havia: 54 pedras de crack, 25 papelotes de skank, 25 tabletes de maconha, 28 trouxinhas de pasta a base de cocaína.

No momento da patrulha polícial não havia nenhuma pessoa próximo ao local de averiguação e apreensão.

Os produtos de ilícitos foram entregues na Delegacia de Flagrantes para medidas cabíveis.