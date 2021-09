- Publicidade-

Polícia começa a ouvir testemunhas de acidente que matou menina de 11 anos em rodovia no interior do AC

Pelo menos cinco pessoas devem ser ouvidas no caso. E por último a mulher envolvida no acidente.



Ursula Prado deve ser ouvida ainda na delegacia — Foto: Arquivo pessoal

A Polícia Civil começou a ouvir, nesta quinta-feira (9), as testemunhas do acidente de trânsito acabou tirando a vida de uma menina de 11 anos, no último final de semana, na BR-364, no trecho entre os municípios de Tarauacá e Feijó, interior do Acre. A motorista do carro, Úrsula Prado, deve ser a última a ser ouvida.

Segundo a Polícia Civil de Tarauacá, a menina foi atropelada por um carro quando saía de trás de um outro veículo que estava parado na contramão. A garotinha morreu no local do acidente, que fica na entrada de Tarauacá. Após a batida, a motorista do carro fugiu do local, de acordo com a polícia.

O delegado Valdinei Soares, responsável pelas investigações, disse que não pode passar muitas informações sobre o caso e apenas destacou que já começou as ouvir as testemunhas. O G1 não conseguiu contato com a motorista até a última atualização desta reportagem.

“Estou ouvindo as testemunhas primeiro. Por enquanto, não posso falar nada a respeito do acidente porque estou ouvindo as pessoas para saber como foi. Comecei agora. Não tem previsão para terminar. São mais de cinco [testemunhas]”, disse.

Após o acidente, o delegado tinha dito que a informação inicial era de que a motorista que atropelou a menina tinha saído de Feijó para Tarauacá e, quase na chegada da cidade, encontrou um caminhão parado na contramão com as luzes acesas. A criança teria aparecido de repente na rodovia.

“Ainda vamos apurar o motivo desse caminhão estar parado com as luzes acesas e na contramão.

A princípio, a motorista fugiu do local. Segundo os familiares, ela está bastante abalada com a situação. Familiares dela foram na delegacia e falaram que ela está muito abalada com o acidente”, complementou.

A mulher estaria com outras duas pessoas no carro no momento da batida. Ela ficou ferida. O corpo da criança foi levado para o Hospital de Tarauacá.