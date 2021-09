Polícia Civil recupera roçadeira furtada e prende autor e receptador em Rio Branco

- Publicidade-

Na tarde desta quarta-feira, 29, a Polícia Civil por meio da 1º Delegacia Regional de Polícia Civil e Delegacia do Município de Bujari, recuperou 01 (uma) Roçadeira da marca Sthil que teria sido furtada no dia 25 desse mês e prende em flagrante delito o nacional L. C. L (como receptador) e E. de L. P. (como furtador).

A roçadeira, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) foi uma das 9 (nove) furtadas da residência da vítima e a única recuperada até o presente momento.

A equipe de investigação teve informações que haveria um indivíduo que estava tentando vender o referido objeto pelas redes sociais.

A equipe se deslocou até a residência onde estaria o indivíduo com o objeto furtado, o qual foi verificado o número de série da Roçadeira e era condizente com uma das roçadeiras furtadas.

Foi dado voz de prisão ao receptador e levado para Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para procedimentos cabíveis.

O furtador foi encontrado logo em seguida e também encaminhado para a DEFLA para procedimentp praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.