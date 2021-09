Polícia Civil prende suspeito de revender celulares roubados nas proximidades do terminal urbano

- Publicidade-

Na manhã desta terça-feira, 21, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça acreana em desfavor de W. O. P., de 21 anos de idade.

De acordo com a investigação – coordenada pelo Delegado Leonardo Alves de Alvarenga Santa Bárbara – o suspeito, que já se encontrava evadido do sistema de execução penal adquiria celulares objeto de roubo e revendia nas proximidades do terminal urbano, no Centro de Rio Branco.

Há algumas semanas os investigadores da especializada monitoravam os passos do investigado. Hoje pela manhã os policiais lograram êxito na captura dele, o colocando à disposição da justiça.