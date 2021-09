Polícia Civil prende ‘casal do crime’ com arma e drogas na capital

- Publicidade-

Policiais do Núcleo de Capturas (Necap) prenderam em flagrante, na manhã desta terça-feira (28), na Rua Jambu, Conjunto Parque do Sabiá, no Apolônio Sales, P.H.Q.M., de 19 anos, e T.R.M., 25. Eles são acusados de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

As prisões ocorreram mediante expedição, pela justiça, de mandado de busca e apreensão.

Além de uma arma de fogo, maconha e cocaína, os agentes também apreenderam material para embalagem, balança de precisão, munição, celulares, joias, relógios, cartões de crédito e R$ 931 possivelmente oriundos do comércio ilegal de entorpecentes.

A investigação durou 30 dias. O casal foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e em seguida colocado à disposição da justiça.